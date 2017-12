(VIDEO) Eduardo Samán: Le están robando el triunfo a Ángel Prado

Eduardo Samán en Diálogo Alternativo por Radio Fe y Alegría: La Asamblea Nacional Constituyente dice que él no, que él no puede participar, el CNE dice que él no es, que él no es de la tarjeta, entonces le están robando el triunfo, están robándole la voluntad a mas de nueve mil personas que decidieron votar por Ángel Prado Credito: aporrea tvi

Miércoles, 27 de diciembre de 2017.- En la parte final del programa Diálogo Alternativo, del 14 de diciembre, conducido por Gustavo Martinez Rubio y que se transmite a través de la frecuencia de Radio Fe y Alegría en Caracas, todos los jueves en la tarde, de tres a cuatro de la tarde, por los diales 13,90 A.M. y 105,7 F.M., Eduardo Samán manifestó su solidaridad con Ángel Prado a quien presuntamente despojaron de su triunfo en las elecciones para alcalde del municipio Simón Planas del estado Lara, el CNE le sumo inexplicablemente los votos del PPT que eran para Prado al candidato del PSUV.



Samán sintetizó lo ocurrido con Prado, dando una descripción secuencial y detallada de lo ocurrido: desconocieron la tarjeta del PPT, porque primero intentó inscribirse por iniciativa propia, recogió las firmas y se las rechazaron, rechazaron todo eso, después lo inscribió el partido Comunista y otros partidos, otras tarjetas, las tarjetas las volaron, las quitaron del tarjetón y el PPT hizo una sustitución de la candidatura y esa sustitución la admitió el Consejo Nacional Electoral pero la Asamblea Nacional Constituyente, la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente decía que él no podía participar porque no tenía permiso para hacerlo.



La directiva de la Asamblea Nacional Constituyente no puede impedir la participación porque esto es un derecho humano, los derechos humanos están por encima, son supraconstitucionales, eso está por encima del poder originario inclusive porque es el derecho humano, como el derecho a la vida, nadie te lo puede quitar.



Ni siquiera la Asamblea Nacional Constituyente en pleno, ni mucho menos, la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente.



A él no le pueden impedir que participe, por qué, porque es un derecho humano, estarían cortándole, quitándole un derecho humano, que es un derecho político.



La Asamblea Nacional Constituyente dice que él no, que él no puede participar, el CNE dice que él no es, que él no es de la tarjeta, entonces le están robando el triunfo, están robándole la voluntad a mas de nueve mil personas que decidieron votar por Ángel Prado.



Y ahí hay una rebelión también, y esa rebelión se está, se está contagiando todo el país con esa rebelión.









Noticia relacionada: Ángel Prado: Desde Simón Planas le mandamos un saludo al mundo entero, aquí no se rinde nadie carajo