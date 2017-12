(VIDEO) Lucía Martinez a Maduro: ¿Por qué vos estáis aumentando las cosas muy grandes? No tenemos dinero hasta allá.

Martes, 26 de diciembre de 2017.- Llegamos al terminal de Barquisimeto el domingo 17, de paso a Sarare, nos encontramos con dos buenas amigas de Aporrea, que a través de sus luchas y su valor y su constancia deben servir de ejemplo a las nuevas generaciones de luchadoras sociales, se trata de dos mujeres Yukpa, Carmen Fernández, conocida como Anita, la mamá de Alexander, luchador por la causa Yukpa, asesinado cruelmente en la sierra de Perijá y Lucia, la viuda de Sabino Romero Izarra, también asesinado, años después, por la misma causa.



Nos mencionó Anita que sus hijos que estaban presos, fueron liberados y ahora están en libertad y se encuentran en la sierra de Perijá, tienen que presentarse en enero ante las autoridades y el tribunal que lleva su caso.



Por su parte, Lucia Martínez Romero, viuda de Sabino, luego de saludar mencionó que todavía hay amenazas por parte de los ganaderos (de la Sierra)...yo no quiero ya amenazas de los muchachos, porque el papá de ellos ya está muerto, yo no quiero ya amenazas con policías, porque nosotros somos caciques, también y hay que respetar a nosotros como pueblo indígena.



Nosotros estamos en la lucha, todavía, por la tierra, pero nosotros vamos a seguir pa lante y hay que cuidar también a nosotros, de Caracas que apoya a nosotros.



Hay que recordarle a las autoridades competentes que están en la obligación constitucional y en el deber de proteger a todos los ciudadanos que viven en Venezuela y que las amenazas de los ganaderos y sus asociados no pueden despreciarse, vista la experiencia de estas dos ciudadanas que han perdido muchos de sus seres queridos asesinados.



Cualquier evento futuro que enlute la familia Yukpa tiene como responsables directos al estado venezolano y a las autoridades respectivas, tanto a nivel estatal como nacional, que por indiferencia, negligencia u otros motivos dejen de cumplir con su responsabilidad de resguardar la vida de sus ciudadanos.



Continua Lucia: ellos quieren explotar carbón en la tierra y eso no queremos explotar porque se termina agua y dónde vamos a tomar agua cuando ellos van a explotar carbón...de allá no mas uno está tomando agua y por eso nosotros no queremos explotar carbón.



Porque se seca agua, dónde uno va a estar cocinando, esto va estar así como está Barquisimeto, Maracaibo, dónde uno va a sembrar?



Ahorita las cosas están muy caros, ¿ por qué esto está así?



Yo voy a decir un poquito con Presidente. ¿Por qué esto está? las cosas están caros y nosotros como pobres, nosotros no tenemos cobres para comprar las cosas no?, comida está caro, ¿por qué eso está así?, que baje el Presidente pa nosotros...nosotros no he rico...dónde uno va a conseguir los cobres para comprar las cosas...yo quiero hablar con Presidente, ¿por qué el Presidente está poniendo las cosas caro? y nosotros estamos aguantando.



Presidente, que baje la comida porque nosotros no tenemos cobres hasta allá.



Hay muchos pobres, aquí pues, en Venezuela, mucho pobre batía, mucho pobre indígena...ellos que den manos a los pobres, a nosotros pues, hay mucho indígena y criollo están pasando hambre, están agarrando basura, pero antes no era así.



Cuando estaba Chávez vivo las cosas estaban baratos, pero ahora, Maduro está en pues y nosotros estamos dando mano a Maduro, estamos dando a Maduro mano porque esto está, la cosa está caro.



Que baje eso Presidente porque nosotros no tenemos cobres, pasaje está caro.



Nosotros somos pobres y yo voy a decir con Maduro, Maduro por qué vos estáis aumentando las cosas muy grandes y estamos pobres, nosotros no tenemos dinero hasta allá.