(VIDEO) Hugo Chávez líder invicto en el corazón del pueblo

5 Marzo 2017 - Este 5 de marzo de 2017, se conmemoran 4 años del pase a la inmortalidad dellíder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, hecho doloroso e histórico que quedará por siempre en el corazón y memoria del pueblo bolivariano que hoy más que nunca, mantiene viva la llamarada de su legado.

"Llamamos a todos los compatriotas, hombres y mujeres de todos las edades a ser los vigilantes de la paz, del respeto, del amor, de la tranquilidad de esta Patria, y nosotros, sus compañeros civiles y militares, asumimos comandante, su herencia, sus retos, su proyecto, junto al acompañamiento y apoyo de todo el pueblo", estas fueron parte de las palabras del presidente Nicolás Maduro, para ese entonces, vicepresidente de la República, de aquel frío 5 de marzo de 2013, cuando anunció a la nación, sobre el fallecimiento del comandante Hugo Chávez.

Aquel día, a las 4:25 de la tarde, los corazones revolucionarios se tiñeron de luto, pues había partido el gigante Hugo Chávez, el hombre de pueblo, humilde, amoroso, amable, conversador y ocurrente que alegraba la vida de su gente, esa que reivindicó luego de tantos años de exclusión.

Ese 5 de marzo, una gran tristeza inundó al pueblo, ese que no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas, con el más profundo sentimiento de impotencia, dolor y frustración… Un gran silencio tomó cada rincón del país, caras desoladas y llenas de desespero, no dudaron en llorar y gritar: ¡Yo soy Chávez carajo! ¡Chávez vive, la lucha sigue! Y como dice esa popular consigna:"Chávez no se murió, Chávez eres tú, Chávez soy yo".

Las diferentes manifestaciones del pueblo venezolano no se hicieron esperar, y en cada plaza Bolívar de la nación, oraron por el descanso eterno del Arañero de Sabaneta, quien ofrendó su vida entera a la Patria.

Razón tenía el Comandante de la Revolución Bolivariana al decir con total seguridad: "Chávez somos millones, mujer, hombre, joven, niño venezolano, pescador, agricultor, campesino, comerciante, ustedes también son Chávez. Soy un simple ser humano, pero no podrán con Chávez nunca, jamás, porqueChávez no soy yo, Chávez es un pueblo invicto, invencible".

Homenaje al Comandante Chávez tras su partida física

El funeral del comandante Hugo Chávez, es considerado el segundo más multitudinario de la historia, estimándose que asistieron 6.000.000 personas. Cantidad que solo ha sido superada por el del líder espiritual de la revolución islámica Imam Khomeini, donde se concentraron más de 10 millones de personas.

La capilla ardiente fue instalada el 6 de marzo y el funeral de Estado comenzó el viernes 8 de marzo en la Academia Militar del Ejército Bolivariano en Caracas. Se realizó una marcha fúnebre que fue acompañada por millones de venezolanos durante siete horas, que recorrió trece kilómetros desde las instalaciones delHospital Militar Doctor Carlos Arvelo, en la avenida San Martín, hacia laAcademia Militar, en Los Próceres. Durante la marcha, su pueblo aún sin poder creer su partida, lanzó flores, cantó, gritó consignas y lloró, para dar el último adiós al líder de la revolución.

Asistencia de líderes mundiales

Presidentes, jefes de Gobierno, representantes de un centenar de países, organismos e instituciones internacionales se desplazaron a Venezuela para asistir al funeral del comandante en la Academia Militar de Caracas.

Los jefes de Estado y Gobierno, realizaron una guardia de honor junto al féretro su amigo, el entrañable Hugo Chávez.

Entre ellos se encontraban el comandante y fallecido líder de la Revolución cubana, Raúl Castro, los presidentes de Bolivia, Evo Morales, Ecuador, Rafael Correa, Argentina, Cristina Fernández, Brasil, Dilma Rousseff,Uruguay, José Mújica, Bielorrusia, Alexander Lukashenko, Irán, Mahmud Ahmadineyad, y Colombia, Juan Manuel Santos.

Recordemos que actualmente, los restos mortales del gigante Chávez, descansa en el Cuartel de la Montaña, 4F.

Chavéz el inmortal

A pesar de los momentos difíciles, el pueblo bolivariano y chavista siempre cuida la visión del líder de la Revolución Bolivariana, quien se abocó a los más necesitados. El Poder Popular desde su trinchera realza la consigna: "Chávez somos todos", pues su legado nunca morirá, porque él está presente en la mirada buena de su gente.

No hay que olvidad que Chávez, rescató la identidad nacional, dignificando a una población que se identificó con un hombre igual a ellos, de carne y hueso… que a diferencia de los demás "Presidentes", si sabía lo que era, "pasar necesidad".

Todo ese amor, motivó al pueblo a crear grandes movimientos sociales delPoder Popular organizado, así como la construcción de comunas con gran fuerza revolucionaria.

Cuartel 4F: Lugar para recobrar fuerzas y seguir la lucha

Para sentirse más cerca del comandante, el pueblo visita el Cuartel de la Montaña 4F, ubicado en la parroquia 23 de Enero de Caracas, donde descansan sus restos mortales.

En este lugar, asisten niños, jóvenes, adultos, quienes pueden sentir su presencia viva, desahogarse y lamentar su ausencia, pero sobre todo, llenar su espíritu de fuerzas para continuar la lucha por la Patria querida que Hugo Chávez soñó.

En el Cuartel 4F, cada día es recordada la memoria del líder supero de laRevolución a las 4 y 25 de la tarde, con un cañonazo de salva, para que nunca su pueblo olvide continuar el legado que nos dejó de independencia y patria socialista.

Ruta de los 5 años con Chávez

Recientemente, El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, anunció que a partir de este 5 de marzo, iniciarán una serie de actividades que recordarán aquellos sitios donde estuvo el Comandante físicamente por última vez hace cinco años.

Cabello explicó que a partir de esta fecha, comenzará la ruta de los 5 años desde que el Comandante estuvo en algún lugar o hizo una actividad en algún sitio, "por ejemplo, el 4 de octubre se cumplen cinco años del último acto del Comandante Chávez en la avenida Bolívar, igualmente, el 11 de junio se cumplen cinco años de la presencia del Comandante Chávez en el Consejo Nacional Electoral".

El vicepresidente del PSUV, recalcó que estos actos serán para seguir recordando al Gigante de América, "porque no nos van a sacar al Comandante del corazón, ni hoy ni mañana ni nunca, dentro de 100 años seguiremos hablando de Chávez".

Otras actividades

El sábado 4 de marzo a las 09:00 de la mañana, se realizará una misa enhomenaje al Comandante Supremo Hugo Chávez, en la capilla del Hospital Militar Caracas, con la presencia del pueblo en general, y la dirección regional del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Por otra parte, una de las representantes de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, Ana Sofía Cabezas, destacó que en el Cuartel 4F, se preparan un conjunto de actividades para conmemorar esta importante fecha.

Cabezas, destacó que los actos están enmarcados en una jornada de actividades sobre la vida del Comandante Chávez, desde 1975 a 1982, por lo que harán una serie de conversatorios con invitados nacionales e internacionales, así como una exposición especial dedicada al Comandante Chávez.

La integrante de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, invitó cordialmente a todo el pueblo revolucionario a acercarse al lugar, para rendir tributo al gigante Chávez. Además, los más pequeños de la casa tendrán actividades en el "Salón El Arañero", desde el 5 hasta 15 de marzo.

Hoy en medio de la ausencia física del gigante del Siglo XXI, sus hermanos de vida y lucha siguen su camino, leales a su proyecto Bolivariano y chavista, reconociendo los deberes y derechos de un pueblo rebelde, que desde ahora y para siempre, ratifica su compromiso en defender los logros de la Revolución Bolivariana y el legado del inmortal líder humanista y socialista Hugo Chávez.

Haga click en la siguiente imagen para ver galería del comandante Chávez

Video fuente: Boris Castellanos